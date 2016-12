Lenge før albumet var ferdig har spente fans fra verden over gledet seg til å høre resultatet, og nå er albumet Land of light endelig ferdig mikset hos Roland Grapow, som for mange er kjent fra Helloween og Masterplan.

Forhandler med plateselskap

Det er mastret hos Jacob Hansen som har jobbet med band som Volbeat og Amaranthe, i tillegg til flere andre band.

Grapow har også bidratt med både solo- og backing vokal på albumet, og Frode er nå i forhandlinger med flere plateselskap.

- Jeg er for tiden i forhandlinger med flere interessante plateselskap, og håpet er å kunne annonsere en deal, og releasedato tidlig på nyåret, kanskje før om alt klaffer, sier Hovd.

Juleoverraskelse

Om kvelden på lillejulaften kommer det også ut en liten overraskelse på Aldarias nettside, i ekte juleånd.

- Det er en skikkelig happy powermetal-låt, skrevet spesielt for denne høytiden. Musikken er skrevet av meg og Todd Michael Hall, kjent fra det amerikanske bandet Riot. Med på vokal er han, David Åkesso og Tomi Fooler. På gitar er meg, Esa Ahonen, Jimmy Hedlund og Linus Abrahamsson. På synth har jeg med Paolo Campitelli fra Italia, forteller Hovd.

- Godt å endelig ha et ferdig produkt

- Hvordan føles det nå som plata endelig er ferdig mikset og mastret?

- Jeg er veldig fornøyd med å endelig fått plata i havn. Det har vært to år med mye planlegging og jobb, så det er godt å endelig ha et ferdig produkt, som også i mine ører høres veldig bra ut, sier Hovd.

