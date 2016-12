Oddgeir har hatt juletreet opp ned i fem år

Men ikke alle. For Oddgeir Berg på Stadsbygd har treet opp ned og festet i taket.

Fem år

– Det var dama som fikk ideen for noen år tilbake, da det var utstilt en versjon for å henge et lite juletre i taket på en bil, forteller Oddgeir Berg.

Han videreførte den ideen til heimebane. Fikset en spesialfot og skrudde treet fast i taket i stua. Og det fungerer kjempebra. For dette er femte året at treet er festet i taket.

– Det er et kunstig tre. Julepynten henger godt på når det henger slik opp ned. Dessuten blir det god plass til gaver under treet, i og med at det er rundt en meter igjen til gulvet, smiler Berg.

Mange interesserte

– Kan man gå rundt treet?

– Det går fint, det.

– Hva sier folk?

– De fleste synes det er morsomt. De gangene vi har sporsnø ute, så har vi sett at det har vært en del bortom for å titte inn. Det er bare morsomt det, sier Oddgeir Berg.