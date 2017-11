Droner kan stanse F-35 landing

New Articles

Det er knyttet stor oppmerksomhet rundt fredagens landing av norske F-35 på norsk jord for første gang. Luftforsvaret tar sikkerheten på alvor.

Ørland kommune forventer mange skuelystne fredag ettermiddag.

LES OGSÅ: Minister-skred til F-35 markering

Fotoforbud

Informasjonsmedarbeider, Sigurd Tonning-Olsen ved Ørland flystasjon minner om at det er fotoforbud mot å ta bilder inn mot militært område i Norge.

- Vi vil påpeke spesielt nå som det er stor oppmerksomhet om F-35 som lander på Ørland flystasjon, at det er forbud mot å ta bilder inn mot stasjonen og alt av det militæret har innenfor gjerdet, sier han.

- Det er ikke forbudt å stå langs gjerdet og se flyene i lufta, men vi forventer at folk respekterer fotoforbudet. Vi vil følge med langs vår perimeter, sier Tonning-Olsen.

LES OGSÅ: - Operasjoner i mørket vil ofte kunne gi oss taktiske fordeler

LES OGSÅ: F-35 lander: Dette er Norges nye kampfly, F-35 Lightning II

Dronestans

- Vil publikum risikere å få dronene sine skutt ned, spør en journalist på informasjonsmøtet om norsk F-35 ankomst mandag.

- Det kan jeg ikke kommentere. Det er et generelt droneforbud 5 kilometer rundt alle flyplasser, svarer nestkommanderende i Luftforsvaret, Aage Lyder Longva.

- Vi har ingen indikasjoner på at arrangementet 10. november, eller første landing, har stor risiko. Vi har laget et eget opplegg for droner. Det er ikke noe å spekulere i å prøve å fly droner i område, legger generalmajor Morten Klever, leder for Norges F-35 program til.

- Dersom det er droner i lufta vil ikke F-35 lande på Ørlandet, men bli omdirigert til en annen flyplass på lik linje med alle liknende situasjoner med droner rundt flyplasser, fortsetter Klever.

LES OGSÅ: F-35 lander: Slik tror piloten at fosningene vil merke F-35

Stor interesse

Kommunikasjonsrådgiver Skjalg Ledang i Ørland kommune sier kommunen forventer at mange skuelystne vil få med seg både første landing den 3. november, og første take-off fra Ørlandet med norske F-35 den 10. november.

Det er mulig flere tenker som lokalavisa at området rundt den sivile flyplassen, Ørland Lufthavn, kan være et område flere velger for å få med seg første landing fredag.

I det samme tidsrommet skal flyruta til Fly Viking mellom Ørland og Gardermoen gå som normalt.

- Ørland kommune prioriterer parkering til de reisende med flyruta. Vi henstiller til alle skuelystne om å vise hensyn for å unngå vanskelige situasjoner i trafikken, sier Ledang.

LES OGSÅ: F-35 lander: - For å oppleve flyet litt må man vente til 10. november