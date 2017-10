- Vi tester og utvikler samspillet i større grad enn vanlig

New Articles

- Nå er vi i det vi kanskje kan kalle en treningsperiode. Vi øver inn mye krevende repertoar. Vi tester og utvikler samspillet maks, i det som er en større grad en vanlig, sier produsent Nella Penjin i Trondheimsolistene.

Torsdag er hun og de andre strykerne på plass i Ørland kultursenter med sin nye kunstneriske leder Geir Inge Lotsberg.

Stort program

På programmet står barokkmusikk av storhetene Georg Philipp Telemann og Wolfgang Amadeus Mozart. Det gjør også mer moderne musikk av Hans Werner Henze (1926 - 2012).

- Det er gøy å bryne seg litt ekstra med program som utfordrer oss til å spille oss sammen med ny kunstnerisk leder. Vi blir kjent gjennom å spille spennende og krevende verk sammen, sier Penjin.

På Ørlandet står Mozarts Divertimento nummer 17 i D-dur for tur. Det gjør også Georg Philipp Telemans suite om Don Quiote, som tar for seg deler av historien til hovedpersonen fra Miguel de Cervantes Saavedras berømte roman, utgitt i to deler helt på begynnelsen av 1600-tallet.

Ikke bare reise rundt i Europa

Produsenten forteller at Trondheimsolistene skal besøke Trondheim og regionen rundt for å være mer synlige i nærområdet.

- Vi skal ikke bare reise rundt og spille i Europa. Geir Inge (Lotsberg) har hatt et stort ønske om å bli godt kjent med publikum lokalt i starten også, sier Penjin.

- Vi gleder oss til å komme til Ørlandet med spennende og artig musikk på programmet, sier Nella Penjin.