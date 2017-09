– Du viser styrke når du søker hjelp

Smått om senn, og etter flere nedtappinger av energinivået, tillot den engasjerte damen seg å gløde litt igjen. Blant annet for Mental Helse og yogagruppa si. Hun sysler med tegning og maling, og hun lager fargerike og vakre vesker.

– Jeg kaller meg en multikunstner. Jeg behersker de fleste teknikker, sier den kreative damen.

Randi, med pikenavnet Brandsø, vokste opp i kystsamfunnet Stoksund som den mellomste av tre søsken. Født i oktober 1952 er Rømma gammel nok til å huske at Stoksund var egen kommune. I hennes pure ungdom var fremdeles vegforbindelsen mellom Stoksund og Åfjord av nyere dato, og trafikken i båtleia var ennå den viktigste forbindelsen med omverdenen.

– Jeg har hørt sagt av andre at det på kysten er en annen og åpnere kultur enn i innlandet. Det kom hele tida folk utenfra med andre impulser. Sjølsagt varierer åpenheten her også fra person til person, men jeg har inntrykk av at dette gir grunnlag for flere typer folk, sier Rømma.

Namsosbåten

Livsnerven til kystsamfunnet var trafikken etter leia, og for Stoksund og en bråte steder på Fosen betydde det Namsosbåten. Alle over en viss alder som vokste opp i kystbygdene har et forhold til denne institusjonen. Namsosbåten startet sin ferd i Trondheim og endte opp i den gamle sagbruksbyen ved utløpet til Namsen. Undervegs var den innom så godt som hver eneste sted over en viss størrelse. Her var det eget postkontor om bord, og her var det også en liten kiosk og en fikk kjøpt tegneserier, ukeblad, og en kunne til og med få et glass øl. For de fleste var anløpet til Namsosbåten et glimt av den store verden. For Randi betød det enda mer. Hun kunne hun treffe faren sin som arbeidet som matros om bord.

– Pappa kjørte aldri bil. Den gangen var det ikke slik at folk reiste over alt. Han kom fra Brandsøya i Roan. Hver sommer vi dit for å besøke bestefar. De hadde et lite gårdsbruk. Det var dette som var ferien vår. Vi sprang fritt, fisket dassmort med nål som krok og vi hadde på mange måter en friere oppvekst enn barn har i dag. Først når jeg ble eldre fikk jeg være med til Trondheim og Namsos. I dag reiser de mye lenger unna. Jo lenger, jo bedre. Likevel trur jeg ikke nødvendigvis det er de eksotiske reisemålene som sitter igjen hos ungene når de blir større.

Bli sett

Som et barn i midten i en søskenflokk fikk Rømma et behov for å bli sett, å være sammen og skape noe. Hennes medfødte skaperevner vises i rikt på på veggene heime i stua. Her henger det bilder som hun sjøl har produsert. Teknikkene som er brukt er flere, og det er åpenbart at hun har mye å fare med på dette området. Skapertrangen har hun kjent sia hun var lita, og hun husker godt hvordan den fikk lov til å utfolde seg heime hos bestemora.

Sia har hun arbeidet både med barn og eldre, og dette med å slippe til skapertrangen har gått igjen i arbeidet. Hun har omsatt bilder som henger offentlig flere steder. Kreativiteten får også utløp i produksjon av vesker og andre handverksartikler.

På skolen

Det var store årskull i årsklassene like etter krigen. I klassen til Randi var 20 stykker da hun møtte til første skoledag. På ungdomsskolen var det hele fire klasser, A, B, C, og D.

Konfirmasjonen ble holdt i Stoksund kirke. Fra denne tida begynner det bli mange fotografier fra Randis oppvekst. Mange av bildene har Randi tatt sjøl, og de viser en tidlig utviklet formsans og evne til komposisjon.

– Nå tar jeg lite bilder. Det handler om dokumentasjon for meg sjøl, forteller hun.

Etter ungdomsskolen ble det handelsskole i Ila i Trondheim. Mens hun gikk her, bodde hun på Munkvoll.

– Den gangen var det ikke noe problem å få en jobb. Jeg havnet på meieriet i Åfjord som kontordame, såkalt.

Hymens lenker

Mens Randi ennå var tenåring traff hun Joar. På denne tid var det ennå vanlig at en vordende husmor tok et kurs ved husmorskolen, og det valgte også Randi å gjøre. Det ble et halvt år på Hovde Husmorskole på Brekstad. I likhet med flere på sitt kull ble hun gravid.

– Da var det å gifte seg. Vi ble gift i april, mens jeg ennå gikk på husmorskolen. Foreldrene våre ordnet opp. Vi nærmes diltet etter og flyttet inn i et hus på Nessahaugen. Jeg ble mor 31. oktober 1972 og fikk Jan Ole, forteller Randi.

Hun beskriver det som en traumatisk fødsel som tok lang tid. Babyen ble lagt i kuvøse. Sjøl mener hun at hun hadde en form for fødselsdepresjon, men det var ikke vanlig å snakke om slikt den gangen.

Da hun fikk barnebarn mange år senere, gjenopplevde hun på en måte det samme traumaet på ny.

– Etterpå har jeg bidratt på mitt vis. Når jeg omgås dem lar jeg dem utfolde seg kreativt. Det gjelder både barnebarna og andre barn jeg har hatt med å gjøre, forteller den kunstnerisk anlagte damen.

Husmorlaget

Det var gjennom engasjementet i husmorlaget, i dag kalles det Norges Kvinne- og familieforbund, hun arrangerte kurs for unger.

– Vi organiserte ting som ungene skulle lage, forteller den tidligere husmorlederen. Husmorlaget hadde ei arbeidsstue for barn der de fikk utfolde seg kreativt.

Det ble mange slike gjennom åra. Mor til Randi var også med i husmorlaget, og Randi kom borti arbeidet på slutten av syttitallet. Her var hun leder gjennom ti år, og hun satt også i styret i fylkeslaget. Ved siden av ble hun med i Åfjord Visegruppe, og de møttes hver onsdags kveld. Guttene var med på fotball, og derigjennom ble det deltakelse i festkomiteer og kjøring til og fra kamper. Ikke alle hadde bil og førerkort, og guttene var dessuten med i korpset. Der var det ei støtteforening, og Randi var en av dem som laget ting for basar og utlodning.

I tillegg til dette fant damen tid til å engasjere seg i politikken. Hun ble med på lista til Venstre, fikk være med i friluftsnemnda og det som da het teknisk hovedutvalg.

Yrkeslivet

Barnehager var ikke vanlig da Randi var ung, men kvinner begynte i større grad å delta i yrkeslivet. Etter hvert fikk Randi jobbing på timebasis på Nessahaugen der hun jobbet med utviklingshemmede. Dette første til at hun fikk oppleve HVPU-reformen. I heimen bakte Randi brød til familien og sydde klær til mann og barn.

– Alt dette pågikk i en tiårsperiode, og det ble veldig mye. Når jeg ble spurt hvordan det går, svarte jeg at det går veldig bra. Det ble mye å forholde seg til, og etter hvert merket jeg det på kroppen. Jeg fikk hodepine og spenninger. For min del trur jeg det var en overlevelsesmekanisme i forhold til dette med å ha utfordringer. Dessuten var jeg på en arena der jeg ble sett og gjorde det bra. Jeg satte store krav til meg sjøl. Det ligger nok i botn at både mamma var streng og jeg innordnet meg i det systemet. Jeg trudde at omverdenen forventet det av meg, og jeg kunne aldri si nei. Alltid måtte jeg stille opp.

Mer skole

I 1991 ble det tegning form og farge ved det som da het Ørland videregående skole på Brekstad. Denne tida bodde hun hos Jon og Alfhild Wullum på Brekstad. Det var for langt å dagpendle. Hennes eldste sønn, Jan Ole, gikk på denne tida på videregående skole i Bjugn. De bodde i lag. Etter dette ble det aktivitørutdanning på Oppdal i perioden 1994 til 1996. Randi hadde jobbet litt med dette på trygdepensjonatet på Refsnes.

Det ble en 60 prosents stilling, og Randi ga jernet her også, til hun måtte bakke ut i 1999.

En dag gikk det i stå for henne. Hun måtte ringe på jobb og si at hun var sykemeldt.

– Det var bare å kaste inn håndkleet. Da tok det lang tid å komme seg opp igjen, og det har vært mange oppoverbakker.

En dag gikk det i stå for henne. Hun måtte ringe på jobb og si at hun var sykemeldt.

For den alltid positive damen med tilsynelatende utømmelig overskudd, var det mange tunge oppoverbakker som måtte forseres. Det tok tid, og det var på mange vis en smertefull prosess.

– Det var en prosess å slutte å stille opp for andre og begynne å ta vare på seg sjøl. Det er et ordtak som sier at så lenge det er liv er det håp. Jeg liker ikke uttrykket utbrent. Kall det heller utladet, svarer hun når hun blir spurt om hun følte seg utbrent etterpå.

For en som hadde lever etter livsfilosofien om at en ønsker folk det beste, blir det feil i lengden hvis en ikke husker seg sjøl.

En sorg

Hun karret seg opp på beina igjen og prøvde seg på jobb. Hver gang i stillinga som aktivitør. Hver gang føltes det like tungt å ringe på jobben og si fra om at hun var sykemeldt.

– Da mister du ganske mye. Du mister nettverk, det å bli sett. Du har ikke lenger noe å stå opp til om dagen. Det er ingen som venter på deg når du er sykmeldt. Ellers er det mange som dømmer, sjøl om de ikke ser og de ikke vet. En brekt fot er så mye mer synlig, er det mange som sier. Mange opplever en sorg når de havner i psykiatrien. Det samme gjelder mange som opplever samlivsbrudd. Både psykiske problemer og samlivsbrudd skaper stor omveltning i livet, og begge gir tap og sorgreaksjoner. Du føler deg hele tida annerledes og du passer ikke inn. Det er en type sorg som ikke får noen til å gi blomster, forteller Randi.

En viktig avgjørelse for henne var at hun valgte å be om hjelp. Denne fikk hun blant annet gjennom Fosenteamet. Hun visste at det var mer å ta tak i, men hun trengte noen til å gå vegen sammen med seg.

– Du viser styrke og mot når du søker hjelp. Det mentale eller det psykiske er tabu.

En gave

Rømma sier hun lever etter en livsfilosofi der hun ønsker andre mennesker det beste. Det blir likevel feil hvis en ikke husker seg sjøl.

– Sånn sett har det vært en gave for meg at jeg møtte veggen. Det var tungt, men det har lært meg mye.

Møtet med psykiatrien førte til at damen med det store hjertet begynte å utforske livet på nye måter. Hun kom i kontakt med folk som drev med yoga.

Møtet med Bente Marcussen ble viktig. De to dro sammen på en lang reise det året Randi fylte 60. Familien fikk beskjed om at hun ikke kom heim til jul.

– Jeg følte at nå var det min tur, forteller hun.

Utlandet

De var på Sinai, deretter gikk turen til Senegal i Afrika. Under utenlandsoppholdet begynte Randi å ta et oppgjør med seg sjøl. Hun var bestemt på å gjøre en endring i livet, og hun bestemte seg for å bryte tvert av og flytte. Mens Randi var i utlandet hadde hun begynt å gjøre opp regnskap. Dette skjedde ved at hun begynte å sette ting ned på papiret. 40 år i ekteskap setter sine spor.

Hun kunne valgt å flytte til et sted i Åfjord, men i stedet ble det Gjerstad kommune og Holmen Gård. Hit reiste hun med en bil full av baggasje. Bak seg hadde hun det kjente, foran seg det ukjente. Holmen Gård var kjøpt av Bente Marcussen med flere. Det skulle bli et samlingssted der folk kunne arbeide sammen i et slags fellesskap. Det ble ikke helt som planlagt, men Randi fungerte i praksis som en husfrue. I perioder var hun her alene. Fem måneder varte oppholdet på Holmen Gård. Etter dette gikk turen til Risør.

Retur

Tida i Risør var ei tid som Randi Rømma beskriver som ei tid der hun ble kjent med seg sjøl. Hun jobbet litt på Fretex, ble med i kunstforeninga.

– Det var godt å ha friheten, sier hun.

Mens hele livet tidligere hadde bestått i å strekke ut hendene til andre, var hun nå uavhengig. Yogaen har vært med henne i mange år nå. Etter samlinger på Sinai i 2009 og 2010 følte hun det som et kall å bringe det til andre.

– Jeg ble som en misjonær og jeg kunne ikke bare legge det på is, forteller hun.

I hennes sirlig oppbygde arkiv av bilder og utklipp finnes et avisutklipp fra august 2011 i Fosna-Folket.

– Jeg kjente at yoga gjorde noe med meg og jeg begynte å holde flere samlinger i uka.

Gode stunder

Det har tatt tid bevisstgjøre seg. I dag kan Randi oppleve gode og noen få mindre gode dager.

– Det er en del av livet, sier Rømma.

De gode dagene nytter hun som best hun kan til å drive med de aktivitetene hun liker og til å dra ut og gjøre ting sammen med andre. I andre stunder trekker hun seg tilbake og holder seg for seg sjøl. Det blir lite fjernsyn, men hun hører like gjerne på radio. balansegangen mellom det å være i stillhet og det å være ute blant folk er viktig.

Forleden var hun med på ei samling for å forberede verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Forleden år brukte hun sine kunstneriske ferdigheter til å lage en flott informasjonsplakat som reklamerer for dagen. Yogaen er fremdeles en kilde til avslapning, personlig vekst og glede som hun gjerne deler med andre. Glød og engasjement er fremdeles til stede, men Randi er ferdig med å tappe batteriene helt ned.

– Jeg er blitt kjent med ordet sensitivitet. Noen mennesker gir deg energi, andre tapper deg. Jeg liker stillhet, blant annet den jeg finner alene på hytta ved Krokvatnet på Momyra. Her kan jeg være for meg sjøl og nyte lydene fra naturen. Samtidig samler jeg på gode menneskemøter, sier den fargerike damen.