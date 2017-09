Spikertelt skaper hodebry

I vedtaket beklager planutvalget at det er gjennomført tiltak i området uten at dette er omsøkt og at de nødvendige tillatelser er gitt.

Saksbehandler har i sin instilling gått innfor at kommunen skal kunne komme med sanksjoner fordi regelverket ikke er fulgt.

– Vi bør gi eieren en skanse til å rydde opp i dette, sier ordfører Vibeke Stjern (Ap).

Imidlertid henvises det til at det foruten kommuneplanen ikke er fastsatt bestemmelser for området. Ei heller er der vurdert tiltak på stedet ut fra hensyn til blant annet allmennhetens ferdsel i strandsonen.

Uregulert

«Med bakgrunn i at dette er uregulert område, og under henvisning til brev fra Espen Naustan i sakens anledning, vil planutvalget ikke utstede pålegg eller forføyninger overfor de tiltak som er gjennomført på nåværende tidspunkt. Planutvalget er i utgangspunktet positiv til at det drives næringsvirksomhet i kommunen, noe som bidrar til å sikre aktivitet og bosetting.»

– Dette området har vært brukt som camping i over 40 år. Det bør være i kommunens interesse at det legges til rette for næringsliv, sier varaordfører Jon Husdal (Sp).

Utvalget ber om at tiltakshaver utarbeider reguleringsplan for området innen 1. Mai 2019 som belyser planlagte tiltak og nødvendige hensyn som må tas i området. Planutvalget gir under påvente av at området reguleres, midlertidig dispensasjon for de tiltakene som er gjennomført.

Inntil reguleringsplanen er utarbeidet og godkjent, kan det ikke utføres ytterligere tiltak i området.