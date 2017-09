Fosen-kommune med lavest arbeidsledighet i fylket

Ved utgangen av august i år, er bruttoarbeidsledigheten på 3,3 prosent når man ser Norge under ett, ifølge ferske tall fra NAV i Sør-Trøndelag.

Ledigheten i Sør-Trøndelag er betraktelig lavere enn landsgjennomsnittet, men en ledighet på 2,3 prosent.

Aller lavest ledighet i fylket har Osen kommune, med en ledighet på 0,4 prosent.

Kraftig nedgang

Ifølge NAV har antallet ledige som har vært uten arbeid i mer enn seks måneder gått kraftig ned på fylkesbasis.

– Stadig færre går arbeidsledig lenge, dette viser at det er et økende behov for arbeidskraft i fylket. Sør-Trøndelag har et godt arbeidsmarked med økende stillingstilgang i de fleste yrkesgrupper, sier konstituert fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag, Arve Winsnes til egen organisasjon i en pressemelding 1. september.

Oversikten

Her er oversikten for arbeidsledigheten hos Fosen-kommunene i Sør-Trøndelag ved utgangen av august:

Osen 0,4 prosent, 60 prosent nedgang siden august i fjor.

Roan 2,5 prosent, 63 prosent nedgang siden august i fjor.

Bjugn 2,4 prosent, 12 prosent økning siden august i fjor.

Rissa 4,2 prosent, 24 prosent nedgang siden august i fjor.

Åfjord 1,8 prosent, 15 prosent økning siden august i fjor.

Ørland 1,8 prosent, 26 prosent nedgang siden august i fjor.

Justert for sesongsvingninger, har arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag vært på 2,2 prosent de siste tre månedene.