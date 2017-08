- Det er stas å feire sammen med ørlendinger og fosninger

- Jet satt i Forsvars- og utenrikskomitéen da beslutningen om å legge kampflybasen på Ørlandet ble tatt i 2012. Det engasjementet vi møtte fra Ørlandet er viktig. Det engasjementet må man klare å bruke på en positiv måte videre også, sier Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide til den fremmøtte forsamlingen på Ørland kultursenter.

Onsdag markerte Forsvarsbygg i samarbeid med Ørland kommune og Luftforsvaret at Ørland flystasjon er klar for å ta imot F-35 kampfly.

Først spiste Forsvarsministeren med følge kake med anleggsarbeidere og ansatte i Forsvarsbygg inne på flystasjonen. Deretter gikk turen til Ørland kultursenter for å feire med lokalbefolkningen.

Takker innbyggerne

Forsvarsministeren understreket i alle talene sine i løpet av besøket hvor viktig det er for Forsvaret at man lykkes med baseutbyggingen, også hva gjelder tiltakene på utsiden av det militære området.

- Vårt ansvar gjelder også de totalt cirka 1600 bygningene som stort sett er boliger som ligger i støysonene i tilknytningen til den utvidede basen, sier Eriksen Søreide.

- Jeg vil rette en stor takk til Ørland kommune og alle innbyggerne. Dere er utrolig viktige for oss. Vi skal bo, leve og virke sammen i mange tiår sammen, sier den politiske sjefen for Forsvaret.

- Jeg har møtt piloter og teknikere i Arizona som gleder seg vilt til å komme til Ørlandet. De har store forventinger til det som skal skje her når Fosen tar imot femtegenerasjons kampfly for første gang, sier Eriksen Søreide.

Stor dag

Så langt er det lagt ned totalt i overkant av 1900 årsverk i forbindelse med baseutbyggingen på Ørlandet. Forsvarsbygg har brukt rundt en tredjedel av bevilgningen til kampflybaseprosjektet når 3,0 milliarder av totalt 9,8 milliarder kroner av investeringene på Ørlandet er gjennomført.

- Jeg har ikke møtt eller hørt om noen som ikke ønsker å få basen hit. Det betyr mye for alle som jobber på flystasjonen og som kommer til å jobbe ved Ørland flystasjon i fremtiden at de blir møtt og ønsket velkommen så godt.

- Dette er en stor dag og en merkedag. Nå går startskuddet for en ny epoke i Forsvaret, sier statsråden til forsamlingen.

- Det er stas å feire sammen med ørlendinger og fosninger. Det er gøy at det er så mange som er her for å feire dagen sammen med oss. Dette er en oppvarming til november når de første tre flyene kommer. Jeg tipper det blir minst like stort engasjement lokalt når flyene kommer, sier er blid Eriksen Søreide.

Byrden for storsamfunnet

Sjef i Forsvarsbygg, Thorbjørn Thoresen, sier det selvfølgelig er en merkedag at man markerer at kampflybasen er klar til flyankomst før de første tre F-35 flyene ventes å lande på Ørlandet 10. november i år.

- Vi skal ikke underslå at det har vært krevende underveis i prosessen. På mange måter kan man si at lokalsamfunnet tar en stor del av byrden for storsamfunnet når man er med på å sikre fred og frihet, sier Thoresen.

- Dette er kanskje verdens mest kompliserte og avanserte kampflybase. Dette er uten sammenlikning Forsvarsbyggs største utviklingsprosjekt noensinne. Prosjektet har innehold mye nybrottsarbeid. Lærdom fra dette prosjektet skal vi ha med oss til utbyggingen på Evenes i fremtiden, sier direktøren i Forsvarsbygg.