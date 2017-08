Slukket ulmebrann på soverom

- Det skal være røykutvikling fra et soverom i en bolig i Brekstad sentrum, fortalte Tor Arne Malm ved 110-sentralen i Sør-Trøndelag.

Rykket ut

Fra kontoret på Libra-senteret kunne Fosna-Folket se to brannbiler rykke forbi. Brannvesenet fikk raskt kontroll på branntilløpet.

- Vi har kontroll på situasjonen nå, sier fagleder Per Rune Dragesæt til Fosna-Folket klokken 14.04.

- Ulmebrann

Han opplyser at det var i et soverom i 2. etasje at det var et branntilløp.

- Det var ikke fare for overtenning. Det var mer en ulmebrann.

- Er det store skader på rommet?

- Jeg har ikke full oversikt ennå, men det er i hvert fall litt røykskader, forteller Dragesæt.