Det 11 kilometer lange løpet med start ved Nedalshytta i Tydal trakk en rekke sterke navn. De 89 løperne måtte forsere 1000 høydemeter før de nådde målet på toppen av Storsylen 1762 meter over havet.

- Måtte nesen krype

Det er særlig den siste delen opp mot toppen av Storsylen som får fram melkesyra hos løperne.

- Jeg visste at bakken var bratt, men ikke at det var ei fjellside. Jeg måtte nesten krype noen plasser, forteller Sindre Grønflaten som deltok for første gang.

Han brukte 76 minutter og 14 sekunder opp til toppen. Det er fem minutter og 45 sekunder bak vinneren Andreas Dahlø Wærnes. Niklas Dyrhaug ble nummer to 28 sekunder bak vinneren.

Slo Høsflot Klæbo

Johannes Høsflot Klæbo kom i mål på sjetteplass 17 sekunder bak Grønflaten.

- Det var artig å slå Johannes. Jeg kjenner ham godt, og vi har interne dueller. Det var spesielt artig når vi vet hva han presterte i skisporet sist vinter, sier Grønflaten.

Ved inngangen til den siste bratte bakken lå Grønflaten i en gruppe på tre løpere som kjempet om tredjeplassen.

- Da vi gikk inn i bakken snublet jeg i en stein og ble litt etter de andre to. Jeg greide aldri å ta igjen forspranget de fikk, forteller han.

Tilbake neste år

- Hva tenkte du da du stod på toppen av Storsylen? Aldri mer, eller?

- Nei, jeg må tilbake neste år. Dette er et artig løp, og det er fin konkurransetrening. Og så er det artig å bli matchet mot Niklas Dyrhaug, sier rissværingen som nå er på samling med skikretslaget i Trondheim.

