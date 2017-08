Borte bra, men hjemland best

Skal du henge deg på den norske turtrenden nå på sensommeren, bør du bli i Norge, ta på deg turklær, aktivere smaksløkene og være åpen for kulturelle innslag som kan komme din vei. Det sier Kristin Margrethe Krohn Devold (55) som er administrerende direktør i NHO Reiseliv og Kristian B. Jørgensen, leder for Fjord Norge AS.

Sunnmøre

Vi har bedt dem anbefale reiser som kombinerer aktivitet, mat og kultur.

Kristin Margrethe Krohn Devold (55), administrerende direktør i NHO Reiseliv, er oppvokst med turer og friluftsliv på Sunnmøre. Hun anbefaler derfor det hun selv kaller «Sunnmøres stolteste topp». Men hun er også svært glad i musikk og skryter av en av Oslos mange brune puber, Underwater Pub. Skal det være noe attåt, skal det nemlig helst være lokalt.

Bergen og Nordmøre

Kristian B. Jørgensen, leder for Fjord Norge AS, har sitt barndomshjerte litt rundt omkring i verden. Men etter at han flyttet til Norge som 12-åring, har Jørgensen hovedsakelig bodd på Sør- og Vestlandet, blant annet i Kristiansand og i Bergen.

Vestlandet er for øvrig den regionen Fjord Norge AS har hovedansvar for å markedsføre internasjonalt som ferie- og fritidsdestinasjon. Det er derfor ikke tilfeldig at blant annet Bergen og Nordmøre kommer høyt opp på Jørgensens liste med anbefalinger – eller at sjømaten står sentralt.