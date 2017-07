Ørland PK tok femten medaljer i pistol-NM

Det er et lite under at Bjørn Harald Vik fikk tid til alt. I tillegg til å delta i fjorten øvelser, og motta medaljer i ti av dem, var han med i juryen for å sikre at arrangementet gikk prikkfritt for seg.

– Det krever jo litt folk det her. Men vi har fått anerkjennelse for arrangementet, sa Vik underveis.

Skryt

Skal man tolke responsen arrangørklubben fikk underveis og i ettertid, gjorde Vik og de mange frivillige en utmerket jobb.

– Det er vi skyttere som skal takke Ørland pistolklubb som stiller opp gang på gang med perfekte NM arrangement, skriver Harald Nilsen fra Stavanger pistolklubb på Facebook.

Totalt stilte 111 deltagere til start i forrige ukes pistol-NM, som ble arrangert over seks dager, i Sankthansholet. Til sammen utgjorde deltagerne mer enn 500 starter i mesterskapet, som pistolklubben arrangerte for andre år på rad. Det ble konkurrert i øvelsene fripistol, silhuettpistol, standardpistol, hurtigpistol fin, hurtigpistol grov, finpistol og grovpistol.

Hjemmeklubben tok totalt femten medaljer; av disse var fem gull, sju sølv og tre bronse. Det holdt til en fjerdeplass på medaljeoversikten. Bærum pistolklubb ble beste lag med 22 gull, fulgt av Trondhjems pistolklubb med 12.

Rekordras

Det ble satt mange rekorder under mesterskapet. På grunn av endringer i reglene, er gamle rekorder slettet. En norsk rekord kan bare settes i norges- eller verdensmesterskap.

I klassen silhuettpistol satte Norges beste skytter de siste tiårene, Pål Hembre (representerer Bærum PK), ny finalerekord i NM med 27 poeng.

Norgesrekorden stod også for fall da ørlendingen Britt Elena Wollan tok gull i klassen standardpistol (skyter for Støren SSK), med 549 poeng av 600 mulige.

Det ble satt eller tangert totalt ni norgesrekorder i løpet av mesterskapsuka.

Fosen-medaljer

Ørlands fem gull ble sikret i øvelsene lagskyting veteran, der Bjørn Harald Vik, Jostein Utstrand og Helge Olden sikret gullplaketten foran Trondhjems PK, i hurtigpistol fin.

Vik stod også bak hjemmeklubbens andre gullmedalje, da han vant øvelsen hurtigpistol grov i klassen veteraner over 50 år, ett fattig poeng foran Rune Kristian Hansen (Trondhjems PK).

Alle gode ting ble tre for Vik, da han tok gull også i finpistol i samme aldersklasse.

Tre ble til fire for Vik, da han var med tok gull i lagskytingen med finpistol, også det i klassen V50. Her fikk han på nytt hjelp av Helge Olden og Jostein Utstrand.

Viks femte gull kom på mesterskapets siste dag, da skytterne konkurrerte i grovpistol.

Junior-sølv

Junioren Anders Hernes hadde også stilt inn siktet godt; han sikret seg totalt fem individuelle medaljer; i form av to sølv og tre bronse.

En annen junior, Jørgen Vik, sørget for hjemmeklubbens to siste sølvmedaljer; i klassen hurtigpistol grov og grovpistol.