Fem personer reddet da båt var i ferd med å synke

Den nederlandske båten gikk på et undervannsskjær ved Storfosna i Ørland kommune.

- Det virker som den har slått nedi bunnen. Jeg forsto det som om baugen til og med motorrommet var fylt med vann. Mannskapet om bord virket stressa, sier fisker Kåre Hellem som er på stedet.

Han mener de vanntette skottene kan ha hindret båten i å synke.

Mannskap på fem

Hovedredningssentralen rykket ut med flere fartøy litt før klokken 14.00 torsdag, deriblant redningsskøyte og redningshelikopter.

– Det var fem mann om bord. De gikk ut i livbåten ettersom båten tok inn såpass mye vann. De ble plukket opp av Sea Kings redningshelipkopter. Alle er tilsynelatende ok, og vil bli tatt med til Sea King-basen på Ørland.

Det er så langt ikke bekreftet hvilken nasjonalitet mannskapet er, men Hovedredningssentralen sier at de snakket engelsk.

– Redningsskøyta er fortsatt på stedet og forsøker å redde båten og tømme den for vann. Det var også litt oljesøl, slik at kystverkets beredskap er satt i sving for å ordne opp i dette, opplyste Hovedredningssentralen til Fosna-Folket.

Guardian

Ifølge Fosna-Folkets kilder er det den nederlandske båten «Guardian» som har gått på et undervannsskjær utenfor Storfosna.

– Vi har fått en orienteringssak fra Hovedredningssentralen. De leder aksjonen og de bruker redningsskøyte pluss helikopter for å berge mannskapet.

– Jeg forstår det slik at båten synker, opplyser operasjonssentralen i Trøndelag politidistrikt til Fosna-Folket klokken 14:02.

Operasjonssentralen mottok meldingen fra Hovedredningssentralen klokken 13:44.

- Pumper

Fisker Hellem opplyste at båten Scantank hjalp til med å holde det nederlanske fartøyet flytende.

- De ligger og pumper nå. Det er mulig de forsøker å pumpe ut vannet av båten for så å tette den. De har nok en plan, påpeker Hellem.

Ifølge marinetraffic.com er Guardian en nederlandsk båt som er 22 meter lang og 7 meter bred. Kallesignalet er PCFJ. Båtene Scan Tank og Hellem jr yter assistanse.