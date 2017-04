Kan komme mer snø

- Det vil fortsette med sludd og snøbyger utover søndag. Det meste av nedbøren vil nok komme som sludd. Utover kvelden vil bygeaktiviteten avta og det kan komme frem gløtt av sol gjennom skyene, sier vakthavende meteorolog Gunnar Livik ved meteorologisk institutt.

Mer byger mandag

Livik forteller at det vil være en god del vind frem til i kveld. Tidlig mandag ligger det an til en ny serie med bygevær som kan vare ut mot tidlig ettermiddag.

- Tirsdagen ser bra ut. De lave temperaturene fortsetter til og med torsdag, sier Livik.

Sludd og snø

Onsdag blir det kanskje også litt nedbør. Vinden og været vil fortsette å komme fra nordlige retninger slik det vil gjøre i hele begynnelsen av neste uke.

- Natt til torsdag ser det ut som det fort kan være en del hvitt i nedbøren. Sludd og snø mange steder, sier Livik.

Mildere mot helga

Været snur og det vil bli vesentlig varmere inn mot helga.

- Det blir opp mot kanskje ti-tolv grader på lørdag og søndag. Videre utover er det vanskelig å si. Som trønder vet jeg at det er alt for tidlig å si at snøfallet i kommende uke er det siste vi får før sommeren. Det kan komme snø langt utover i mai, sier vakthavende meteorolog Gunnar Livik.