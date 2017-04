Vant «kulturvernets Oscar»

- Det er artig å høre at vi mottar en sånn pris. Det er gjevt, sier Odd Kalvå i Kjeungen kystlag.

Europas maritime kulturarv

Det er EU kommisjonen og organisasjonen Europa Nostra som står bak prisutdelingen. Uavhengige juryer, som består av spesialister innen kulturvern, har vurdert 202 prosjekter og plukket ut vinnere innen 29 kategorier.

I juryens begrunnelse for at Norsk fyrhistorisk forening vinner prisen for spesiell innsats heter det blant annet at «Denne dedikerte organisasjonen har lyktes med å bevare Norges fyrstasjoner som en del av Europas maritime kulturarv»

Fire Fosen-fyr

I tilliegg til Kjeungskjær fyr i Ørland, er organisasjonene som holder tre andre fyr på Fosen vedlike medlemmer i Norsk fyrhistorisk forening.

Stiftelsen Frohavet driver Asenvågøy fyrstasjon i Bjugn, Buhområsa fyrstasjon i Osen og Kaura fyrstasjon i Roan er de tre andre fyrene på Fosen som har vunnet den gjeve prisen.

Frivillighet

Kalvå sier det i dag er mellom ti og femten aktive i arbeidet med Kjeungskjær fyr.

- Dugnad holder fyret vedlike. Fyret ble stengt i 1987 og sto tomt i mange år før vi i 1999 begynte å restaurere det. Kystverket har gjort utvendige reparasjoner. Fyret står værhardt til. Det er mange timer med frivillighet som gjør at fyret fremstår slik det gjør i dag, sier han.

Heder fra ministeren

I tillegg til prisen til Norsk fyrhistorisk forening, nådde et annet norsk prosjekt til topps i det Norges kulturvernforbund kaller «Oscar-prisen i kulturvernsektoren».

Vegvesenet vant prisen i kategorien «bevaring» for arbeidet med kongeveien over Filefjell.

- Dette er en stor dag for norsk kulturminnevern. Prisen til Norsk Fyrhistorisk Forening er en stor anerkjennelse til deres utrettelige innsats for de viktige monumentene langs kysten. Uten dette engasjementet fra frivillige og betydelige ressurser fra storsamfunnet ville mulighetene til å forstå hvem vi er og hvor vi kommer fra vært sterkt redusert. Jeg vil takke alle frivillige i Fyrhistorisk forening og ildsjelene i Statens Vegvesen for at vi kan overbringe disse viktige vitnesbyrdene til kommende generasjoner, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Vårdugnad

Kjeungen kystlag tar snart fatt på vårdugnaden for å holde fyret vedlike. Liknende dugnader finner sted ved de fleste av de 75 andre fyrene i den fyrhistoriske foreningen.

- Kjeungskjær fyr ble bygget i 1880. Dugnad bevarer og holder fyret i stand. Nå legger vi grunnlaget for at vi kan leie fyret ut om sommeren. Det ligger fantastisk flott til, og bilder av Kjeungen brukes ofte til å representere landets fyr, sier Odd Kalvå.