Har investert 500.000 i lyd og lys

– I 2007 da kulturhuset var nytt fantes det ikke noe kulturhus på Fosen. Det systemet vi har hatt har fungert bra, men ting slites og teknologien har blitt annerledes på ti år, sier kultursjef i Bjugn, Ådne Røkkum.

LED lys

Det er nye bevegelige lys som er den største delen av utskiftningen rent økonomisk.

– Vi har investert i nye bevegelige lys. Det er LED-lys som gjør at vi kan bytte farge på lysene under forestillingen. Investeringen i nye lys har kostet i overkant av 350.000 kroner, sier Røkkum.

Sponsorhjelp

Varaordfører Hans Eide sier en vesentlig gave fra Bjugn sparebank også har gjort det mulig å få på plass et nytt miksebord til en verdi av i overkant av 150.000 kroner.

– For noen år siden byttet vi ut trådløssystemet for mikrofoner. Bølgelengdene for de gamle mikrofonene ble del av mobilnettet, så de gamle trådløse mikrofonene ble forbudt, sier Eide.

– Det er først og fremst for barn og unge at vi trenger et moderne miksebord. Bordet fra 2007 var topp moderne når det var nytt. Det har skjedd mye innen digital teknologi det siste årtiet. Det er viktig at vi holder standarden på lydproduksjon så ungdommen får bruke det som finnes i de fleste moderne kulturhus i landet, sier Røkkum.

Ikke oppgradering

Kultursjef Røkkum sier man ikke har gjort en råflott oppgradering, men en nøktern investering slik at kulturhuset kan levere et solid kulturtilbud til innbyggerne i Bjugn.

– Man finner dette miksebordet i det meste av kulturhus rundt i landet, sier Frode Eide fra Eide lyd. Han har nylig hatt ansvaret for lyden i Talentlabs skolekonserter i kommunen.

– Dette er en bransjestandard. De artistene som har større krav tar med seg annet utstyr selv. Det er viktig med god lydproduksjon for å få artister til å besøke kulturhuset, sier Frode Eide.