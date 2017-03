Hvor vil du at bredbåndet skal utbedres?

–Bjugn kommune vurderer å søke om tilskudd fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til videre utbygging av bredbåndsnettet i kommunen, skriver kommunen på sine nettsider.

I 2016 fikk Bjugn kommune 8.450.000 kroner i tilskudd til utbygging av bredbånd i Stallvika, Tarva/Hellem/Risvika, og i området Oksvoll/Jøssund/Audal. Alle disse prosjektene er enda ikke ferdigstilt.

I år vurderer kommunen å søke om mer støtte.

Ønsker innspill

Målet for kommunen er at alle skal få bredbånd av grunnleggende god kvalitet der de bor og jobber.

Kommunen tror de mest aktuelle områdene for forbedring i år er følgende:

Møllargården mot Brandvika

Haugen

Ervika

Olden

Men, Bjugn ønsker innspill så det blir enklere for kommunen å lage en god søknad for å få statlige midler.

Egenandel

I kommunestyremøtet tidligere i uka poengterte ordfører Ogne Undertun at det vil være en egenandel for kommunen ved utbygging.

– I 2016 var egenandelen på cirka 250.000 kroner for Bjugn. Vi var ekstremt heldige når vi fikk nesten 8,5 millioner kroner i fjor. Støtteordningen gjør at vi får veldig mye igjen for den kommunale delen av innvesteringen, sier Undertun.

Frist 28. april

Kommunen ber alle lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner og andre som har meninger om hvor Bjugn bør utbedre bredbåndet til å sende dem sine synspunkter innen 28. april.

Viktige moment for å få støtte til utbygging i kommunen er blant annet påvirkning på lokal samfunnsutvikling og tallet på nye husstander som får et bredbåndstilbud som ikke har det i dag.