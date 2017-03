Beruset mann i bil

Melder varslet om at den berusede mannen hadde satt seg i bilen og startet den, og var bekymret for at han kjørte avgårde i fylla.

- Patruljen påtraff én person, han hadde trolig bare satt seg i bilen for å varme den. Nøklene lå i bilen, det abefales ikke. Patruljen fikk mannen innendørs, opplyser operasjonsleder Kirsten Bergstrøm i Trøndelag politidistrikt.