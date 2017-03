Fordeler 195.000 på kulturlivet

Formannskapet hadde en prinsipiell diskusjon rundt hvordan begrensede kulturmilder skal fordeles. De var samstemte om at tiltak til de under 18 år skal få storparten av kulturmidlene kommunen har til disposisjon.

Mølnargården

I budsjettet for 2017 vedtok kommunestyret å bevilge 100.000 kroner til museer og kulturminnebevaring, 75.000 kroner til kunstformidling og 20.000 kroner til andre kulturformål.

Kultursjef Ådne Røkkum understreker at alle som driver organisert kulturaktivitet for unge under 18 år får gratis halleie til aktivitet i kommunale bygg, inkludert Fosenhallen.

Formannskapet vil gi Bjugn bygdatunlag de bevilgede midlene til museer og kulturminnebevaring for drift og tiltak av Mølnargården, slik de gjorde i 2016. Dermed vil de motta kommunal støtte på 100.000 kroner også i år.

Kunstformidling

Formannskapet viderefører også støtten til korpsene i kommunen. De innstiller at Botngård skolemusikk skal få 40.000 kroner slik de gjorde i fjor, og at Fagerenget skolemusikk mottar 30.000 kroner, også på linje med 2016.

Totalt utgjør driftsstøtten til korpsene 70.000 av den totale støtten til kunstformidling på 75.000 kroner. De resterende midlene fordeles på fire aktører, slik at alle søkerne får støtte.

Oppstart av klubb

Halvparten av budsjettet på 20.000 til øvrige kulturformål skal gå til oppstarten av Klubb Fagerenget. 10.000 kroner skal blant annet gå til å kjøpe inn prosjektor og lerret slik at klubben kan drive aktivitet rettet mot ungdom.

En søknad om å utbedre lys i en lysløype får også råd om å søke på spillemidler for å få mer støtte til tiltaket. De fire andre søkerne får alle støtte til sine prosjekter for kalenderåret.

Hele fordelingen

Dette er hele forslaget til fordeling av kulturmidler formannskapet vedtok tirsdag.

Kulturvern

Bjugn Bygdatunlag - Mølnargården 100.000 kroner

Kunstformidling

Botngård skolemusikk 40.000 kroner

Fagerenget skolemusikk 30.000 kroner

Maria Nordseth Garli - konserter 2.000 kroner

Sandnes Songlag 1.000 kroner

Bjugn musikkråd 1.000 kroner

Kor e karran? - oppstart av nytt kor 1.000 kroner

Øvrige kulturformål

Klubben Fagerenget 10.000 kroner

Bjugn skytterlag 5.000 kroner

Vallersund utviklingslag - vedlikehold av sti 2.000 kroner

Asserøy IL og UL - utbedre lysløype 2.000 kroner

Gladdansen - seniordans 1.000 kroner