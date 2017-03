Heder til flere melkeprodusenter

– Det er artig å få bekreftelse på at det man gjør i fjøset er bra. Det er hyggelig å få denne utmerkelsen, sier Tore Skrødal Fra Rissa.

Han har sammen med sin kone Marit mottatt Tines plakett for levering av elitemelk i 20 år.

Samme plakett mottok også Helge og Inger-Ann Berre fra Ørland og Jan Arne Skarsvaag fra Åfjord for sin ypperlige melkekvalitet i samme tidsrom.

Hundrevis av kontroller

Kravet til planketten er at man har levert elitemelk i 20 av de siste 22 årene. Under hundre av Tines over 8000 melkeleverandører gjorde seg fortjent til utmerkelsen etter at 2016 er en del av historien.

– Det er mye testing som ligger bak. Ved hver melkehenting, og også større kontroller flere ganger i måneden. Det er bra det er så mange kontroller av melka så vi er sikre på at det vi leverer holder høy klasse, sier Skrødal.

Tilsammen blir det hundrevis av kontroller gjennom 20 år der melken skal ha riktige celletall, syretall, frysepunkt og lavt bakterieinnhold.

Gode rutiner

Jan Arne Skarsvaag sier det er gode rutiner som skal til for å levere melk av beste sort over tid. han har en følelse av at melkebøndene over hele Fosen generelt leverer melk av høy klasse.

Inger-Ann Berre trekker også frem gode rutiner som et fokusområde i fjøsdriften sin.

– Vi jobber bevist med å være nøye og at avløsere også har forutsetningene for å gjøre det samme. Det blir fire turer i fjøset på oss hver dag, sier hun.

Dyrene styrer

Skrødal og Berre trekker også frem tilfeldigheter som en viktig faktor i tillegg til godt arbeid over lang tid.

– Så lenge vi holder på med dyr har vi ikke alltid full kontroll. Det er de som bestemmer, men det kommer ikke av seg selv å få ting til å stemme over tid, sier Berre.

– Vi må jobbe på det jevne. Det hjelper ikke å ta skippertak. En del av våre kolleger her på Fosen som nå er i samdrift har også produsert god melk over lang tid. Tellingen begynner på nytt når man går inn i et nytt driftssamarbeid. Det er litt tilfeldig at det er vi som får plaketten, sier Inger-Ann Berre.