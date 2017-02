- Veldig stor motstand blant politikerne

Det er nemlig lekket fra flere hold at Ørland og Bjugn vil bli foreslått tvangssammenslått som et resultat av forhandlingene om kommunereform mellom regjeringspartiene Høyre og Frp, og støttepartiene KrF og Venstre.

Fra 428 til 359 kommuner

Under en pressekonferanse på Stortinget onsdag morgen kunne kommunalminister Jan Tore Sanner (H) bekrefte at det vil bli brukt tvang, og at det er enighet om å kutte antall kommuner i Norge fra 428 til 358.

Bjugn-ordfører Ogne Undertun (Ap) fulgte ikke pressekonferansen fra rådhuset i Botngård. Han har imidlertid lenge vært klar over at tvangssammenslåing med naboen Ørland kan bli realitet.

- Jeg har ikke sett pressekonferansen, men jeg har lest det som skrives i media. Det er klart jeg registrerer det som skjer rundt meg, sier ordføreren.

Stortinget bestemmer

Han forbereder seg likevel ikke på et tvangsgiftermål med Ørland. Bjugn fattet i slutten av januar gjensidig vedtak om sammenslåing med Åfjord kommune.

- Nei, jeg forholder meg til de vedtakene som er fattet i kommunestyret i Bjugn, sier ordføreren og viser til at også stortingvalget i år kan få innvirkning på hvordan sluttresultatet blir.

Det er Stortinget som til syvende og sist tegner opp kommunegrensene.

Spent ordfører

- Jeg jobber fortsatt med sammenslåingen med Åfjord inntil det foreligger et stortings- eller kommunestyrevedtak som sier noe annet.

- Tror du Åfjord og Bjugn vil få avslag på sammenslåingssøknaden?

- Jeg vil tro at når de sier det de sier i Oslo, så har de et flertall i ryggen. Derfor er jeg nå veldig spent på hva kommunestyret i Bjugn mener om saken. Jeg tror nok det vil være et kommunestyre som vil være veldig opptatt av at det snart er stortingsvalg, sier Undertun.

Lav oppslutning om Ørland-alternativet

Det har vært bred politisk enighet om å slå seg sammen med Åfjord i Bjugn. Det var med 16 mot fem stemmer at flertallet vedtok sammenslåing med Åfjord i januar.

18 av kommunestyrets representanter stemte også mot å gjenoppta dialogen med Ørland i desember i fjor, og politikerne har vært tydelig på at man bør unngå tvang.

- Det er nok veldig stor motstand mot å bli tvangssammenslått med Ørland blant politikerne, medgir Undertun.

Ordknapp om kommunesenter

Han utelukker ikke at lekkasjene om tvang med Ørland kan bli tema under kommunestyremøtet tirsdag neste uke.

- Dersom det blir tvangssammenslåing med Ørland, er du enig med Ørland-ordfører Tom Myrvold (H) i at regjeringen også bør si noe om hvor kommunesenteret bør ligge?

- Det har jeg ingen kommentar til, jeg vil avvente med å gå inn i slike detaljer før kommunestyret har sagt sitt, sier Undertun.