Brask og bramløs boklansering

Forfatter- og journalistduoen opptrer med eget band og flere gjesteartister. «Jakten på Thunder» er skrevet sammen med kollega i Dagens Næringsliv, Kjetil Sæter.

Fosningen

Engdal trådte sine barnesko på Uthaug på Ørlandet før familien flyttet til Trondheim. I Stiftstaden begynte han en karriere som journalist som etter hvert skulle bringe ham i elitedivisjonen blant norske skribenter. Han vant Skupprisen for sin avsløring av Kjell Inge Røkkes falske sertifikater i 2001 og Riksmålsforbundets Gullpennen i 2013. I tillegg har han en internasjonal reporterpris for sine mange glitrende krigsreportasjer. Kollega Sæter vant Skupprisen i 2011.

Presentasjon

«Jakten på Thunder» en internasjonal thriller om pirater og tjuvfiske i Antarktis. I årevis har den norskbygde tråleren «Thunder» plyndret havet rundt Antarktis, som del av en internasjonal mafia som rovfisker for milliarder.

– IUU-fiske, piratfiske, er større en folk innbiller seg, sier Engdal.

Pirattråleren forsynte et sultent gourmetmarked med patagonisk tannfisk. Fangsten havnet på restaurantbordene i New York, London og Paris. «Thunder» var svartelistet og jaget av myndigheter over hele verden. Men ingen visste hvor skipet var, hvem som eide det eller hvem som var kaptein om bord. Så, i et av verdens mest avsidesliggende havområder, fikk kapteinen på miljøorganisasjonen Sea Shepherds kampanjeskip øye på det beryktede piratskipet. Dermed startet en jakt som straks fanget oppmerksomheten til to drevne norske journalister. En jakt som etter hvert fikk internasjonal oppmerksomhet.

– Vi oppdaget i november 2014 at to norske fartøy var etterlyst gjennom Interpol, forteller Engdal.

Jakta

Ingen visste hvem som eide fartøyene. Det var seks i fartøy som lå og tjuvfisket ved Antarktis.

– Vi begynte å interessere oss for Thunder, forteller Engdal.

Jakten ble til en stor artikkelserie. Thunder gikk fra å være et slags spøkelse til å bli en av verdens mest berømte skip. Skipsjakta pågikk i over 100 dager.

– Vi har jobbet med dette i over to år, vært i ti land og fire kontinent for å finne eierne, opplyser forfatteren.

En thriller

«Thunder» forsøkte å gjemme seg i skodda i Sørishavet, men forfølgere gav seg ikke. Uker fra nærmeste havn kunne det bli den med dårligst forsyninger som måtte gi seg.

Slik begynte verdenshistoriens lengste skipsjakt. Det ble starten på en nesten fire måneder lang kamp på liv og død - om enorme summer. En hemmelig Interpol-operasjon ble ledet fra Norge. «Jakten på Thunder» er en medrivende dyphavsthriller fra ekstreme strøk. Boka solgte til en rekke land før den forelå i ferdig prent.

Kaptein Peter Hammarstedt, som ledet jakten, kommer også til Trondheim på torsdag.

Boka

Forfatterne har møtt mannskapet fra begge skip. Resultatet er en bok som følger den intense nervekampen mellom de to skipenes kapteiner med stor psykologisk innlevelse og litterært mesterskap. Vi får vi innblikk i en verden av enorm fortjeneste og skjulte eiere, mafia og rovdrift på mennesker og natur.

Som da artikkelsamlinga «På kjøret» ble lansert i Oslo i 2015, vil Engdal og kollegaen presentere den med eget band i ryggen. Kjetil Sæther er ikke bare en prisbelønt journalist, men også en meget habil gitarist som har gjort lykke med hardrockbandet sitt, Wolfgang.

Trommeslager I Eskil Engdal Band er Cato Holmen, kjent fra Alex Rosén and the Young Dudes, Pelle Parafins Missing Link, Cockroach Clan og The Corndogs.



Solid band



Baard Slagsvold er kjent som bassist og vokalist i poptrioen Tre Små Kinesere, Motorpsycho fra Trondheim, Skrujern og med Norsk Utflukt der han først og fremst spilte piano og bass med forfatteren Lars Saabye Christensen som vokalist.

Gitarist er Kjetil Sæter fra Wolfgang og Katthult, pianist Trygve Beddari og vokalist Anne Margaret Nilsen som jobber med Samovar-Teatret i Kirkenes og Oslo Radioorkester.

Dobbel lansering



Slagsvold vil på samme arrangement presentere sitt soloprosjekt og den nye plata SLAGSVOLD med musikerne Helge Hovland, Johannes Sæbøe og Cato Holmen som solid musikalsk følge.

Bjørn Polkabjørn Tomren er ikke bare Nord-Europas beste jodler, men har også blitt en meget kapabel strupesanger. Tomren og Engdal møttes tilfeldigvis på Uthaug da Tomren var i ferd med å ro Norge på langs. Strupesangen plukket han opp etter å ha gått i læra hos den verdenskjente strupesangkvartetten Huun-Huur-Tu. Tomren har opptrådt for både kongen, utenriksministeren AHA og SKI VM 2011. Nå kommer han altså til Trøndelag for å kaste glans over boklanseringa til Engdal og Sæter.





