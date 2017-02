Vil ha drøfting med Kai Terje Dretvik

Revisjon Midt-Norge IKS har på vegne av kontrollutvalget i Leksvik gjennomført granskningen, og Gard Lyng fra revisjonsfirmaet presenterte rapporten i torsdagens kommunestyre.

Ikke grunnlag for å være i god tro

- Arbeidsavtalen fra 2013 er gyldig, selv om den ikke er signert. Forhandlingsutvalget var ikke involvert i rådmannens lønnsjusteringer. Rådmannen, personalsjefen og forhandlingsutvalget burde ha reagert på dette. Og når det gjelder avtalen fra 2015, så har ikke Dretvik grunnlag for å være i god tro til å mene at Winge og Strøm kunne inngå denne avtalen. Hans bakgrunn som jurist og rådmannserfaring fra en annen kommune skulle tilsi det, sa Lyng.

Et bestillingsverk

- Noen påstår at denne granskningsrapporten er et bestillingsverk, og i ordets positive betydning er det jo det. Den negative betydningen får andre svare for, sa leder i kontrollutvalget, Torkil Berg (Ap).

Her er rådmann Vigdis Bolås’ innstilling til vedtak i saken:

Kommunestyret tar granskningsrapporten fra Revisjon Midt-Norge IKS til etterretning og mener rapporten svarer på kommunestyrets bestilling.

Arbeidsavtalen av 2013 ble ikke signert, men anses som gyldig.

Justering av rådmannens lønn i 2014 og 2015 skjedde ikke i tråd med kommunens

delegasjonsreglement.

Avtalen av 23.06.2015 er ikke gyldig inngått, på grunn av manglende personellkompetanse (myndighet).

Lover, forskrifter og kommunale reglement må etterleves og det må sørges for at tilstrekkelig opplæring blir gitt til folkevalgte og administrasjonen, i henhold til kommunelovens § 23.

Kommunestyret pålegger rådmannen og utvalgsmedlemmer å sørge for at

forhandlingsutvalget blir involvert i de saker utvalget skal behandle i henhold til gjeldende reglement.

Kommunestyret slår fast at arkivverdige dokumenter må og skal behandles i henhold til arkivloven.

Tilleggspunkt

På vegne av samtlige partier i kommunestyret foreslo Jon Normann Tviberg (KrF) et tilleggspunkt til rådmannens innstilling. Punktet lyder som følger: Kommunestyret ber om at konsekvenser av rapporten drøftes med Kai Terje Dretvik.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Uttalelse

Varaordfører Bjørnar Buhaug (Sp) ville ha representantene med på legge ved en uttalelse fra kommunestyret som blant annet understreker det kritikkverdige i at verken administrasjonen eller ordfører Einar Strøm (H) og varaordfører Jahn K. Winge (H) erkjente sin plikt i å få arbeidsavtalen med rådmann Kai Terje Dretvik signert og arkivert.

Her er uttalelsen

Leksvik kommunestyre mener at den framlagte rapporten gir et oversiktlig bilde av saken om ansettelse av rådmann og senere lønnsjusteringer, og viser hvorfor det har vært mye støy rundt denne saken. Leksvik kommunestyre mener at saken har vært uheldig håndtert både av politisk ledelse og den ansatte rådmann.

Leksvik kommunestyre ønsker å understreke at korrekt sakshåndtering er svært viktig i alle typer saker, og at det er viktig at alle saker – uansett hvor riktig den måtte se ut for hver enkelt – settes inn i rett politisk kontekst.

Det er meget kritikkverdig at hverken administrasjonen eller daværende politisk ledelse erkjente sin plikt i å få arbeidsavtalen med ny rådmann signert og arkivert. Administrasjonen hadde en plikt til å påse at denne avtalen ble korrekt inngått, men en kan heller ikke frita den nyansatte rådmannen til selv å påse at en arbeidsavtale kom i orden.

Granskningen viser at aktiviteten i forhandlingsutvalget i den aktuelle perioden hvor det ble foretatt lønnsjusteringer har vært lav, og at utvalget fra tidligere hadde praksis for å være involvert i fastsettelsen av rådmannens lønn. Kommunestyret støtter påpekningen i rapporten om at både rådmannen, personalsjefen og utvalgsmedlemmene burde ha sørget for at utvalget ble involvert i større grad også i 2014 og 2015.

Arbeidsavtalen av 2015 som ble inngått av daværende rådmann, ordfører og tidligere varaordfører ble inngått uten at disse hadde myndighet til å inngå denne avtalen på vegne av Leksvik kommune eller den nye kommunen. Det tok nesten et år fra avtalen ble inngått, til noen andre ble kjent med den. Avtalen ble heller ikke arkivert i tråd med kommunens rutiner, og den ble ikke lagt frem for behandling i relevante politiske organ, verken før eller etter inngåelsen. Som nevnt overfor kan en ikke finne omstendigheter som skulle forsvare en slik forvaltning og saksbehandling. De involverte rundt inngåelsen av denne avtalen har hatt spesiell god kunnskap om hvordan en eventuell slik avtale skulle ha foregått.

Etter kommunestyrets oppfatning har rådmannens håndtering vært uryddig og kritikkverdig og i betydelig grad svekket det tillitsforholdet som må herske mellom kommunestyret og rådmannen som premissleverandør og som leder for kommunens administrasjon.

Uttalelsen ble vedtatt av et enstemmig kommunestyre.

Fosna-Folket har forsøkt å få en kommentar fra Kai Terje Dretvik, så langt uten å lykkes.

