Skauga/Leksvik fotball er et FFU-lag. FFU står for fotball for utviklingshemmede.

Fotballforbundet står bak

- Vi var 12 spillere og leder fra laget som dro til Verdal for å delta i fotballturneringen. I alt var det 24 lag fra ti klubber som deltok. Dette er et arrangement som Fotballforbundet står bak og som idrettsklassen på Verdal videregående skole gjennomfører, forteller lagleder Ronny Overland.

Stort sprik

Det er stort sprik i funksjonsnivået blant spillerne som deltar i FFU-turneringene.

- De svakeste spiller 3-erfotball med vant rundt banen og uten keeper, mens de andre spiller 6-erfotball. Noen må ha med ledsager, og i Verdal var det også spillere med gåstol som var i aktivitet på banen. Noe som blir prioritert er at alle lag skal få skåre mål. Vi er ikke så opptatt av hvem som vinner eller taper en kamp. Det viktigste er at det blir skåret må. Da jubles det høyt, sier Overland.

Bankett

Det er ikke bare fotballkampene som er viktige under en slik turnering.

- Det startet med innmarsj og åpningsseremoni lørdag før kampene begynte, og om kvelden var det bankett. Søndag var det nye kamper. Dette er et suverent opplegg, og både spillere og ledere får oppleve mye ei slik helg. Og at det er populært viser den store deltakelsen, sier Overland.

Eneste på Fosen

Skauga/Leksvik fotball er det eneste FFU-laget på Fosen. Laget har spillere i alderen 17 til om lag 60 år fra begge kjønn i stallen, men det er plass til flere.

Trenger flere folk

- Vi trenger flere folk, både spillere og trenere. Vi har ikke så mange foresatte å spille på, så vi skulle gjerne ha hatt flere trenere og ledere. Om vinteren trener vi en gang i uka i Vanvikanhallen, og sommers tid har vi treningene våre på grasbanen i Skaugdalen. Nå har vi opphold i treningen fram til påske, forteller Ronny Overland.

