Etter at Fosna-Folket mandag publiserte en artikkel der det hevdes at fylkeskommunen subsidierer hver bil i sambandet Flakk – Rørvik med 10 kroner og hver bil i sambandet Brekstad – Valset med 175 kroner, så er fylkesdirektør Solem tydelig på at en slik sammenligning ikke holder vann.

Advarer

- Dette blir som å sammenligne epler med pærer. Jeg vil advare mot en slik sammenligning, sier Solem til Fosna-Folket. Han begrunner dette først og fremst med at man i sambandet Flakk – Rørvik opererer med en såkalt nettokontrakt med ferjerederiet, mens det i sambandet Brekstad – Valset er en bruttokontrakt. Kort sagt betyr det at fylkeskommunen har full oversikt over økonomien i Brekstad – Valset, men ikke i sambandet Flakk – Rørvik. Fra og med 2019 vil derimot begge sambandene han den samme type kontrakt, noe som vil gjøre det lettere å sammenligne fylkeskommunens utgifter i de to sambandene.

- Vi skal ha begge

- Vi skal ha begge sambandene, sier Solem bestemt, og mener dermed fosningene er best tjent med å stå sammen om dette. Solem opplyser også at man i sambandet Flakk – Rørvik har vært gjennom en rettsak med rederiet, som også påførte fylkeskommunen utgifter.

- Hva er motivet

Ordfører Tom Myrvold (H) i Ørland reagerer også på tallene som Fosna-Folket har presentert.

- Hva er motivet for dette? Dette blir som å sammenligne epler og pærer, sier også Myrvold. Uten å forsøke å regne seg til hva som er dagens utgiftsfordeling per bil i de to sambandene, så konstaterer Myrvold at det i tallene som er presentert vises til utgift per bil. I sambandet Brekstad – Valset er andelen tungbiler større enn i sambandet Flakk – Rørvik, noe som også fylkesdirektør Solem bekrefter. Videre nevner også Myrvold at fylkeskommunen har måtte tåle utgifter som følge av rettsaken med rederiet Fjord1 i sambandet Flakk – Rørvik.

Lavere med MF Ørland

Erlend Solem opplyser at utgiftene til Brekstad – Valset var betydelig lavere den gang ferja MF Ørland trafikkerte sambandet som eneste ferje, og at det ble en betydelig høyere prislapp for fylkeskommunen med to ferjer i sambandet.

Myrvold mener bestemt at begge sambandene er viktige for Fosen totalt sett, både næringsliv, innbyggere og fritidsfosninger.

Kapasitetsutnyttelse

- Vi ønsker i alle fall ikke en krangel om hvilket samband som er viktigst, sier Myrvold. Trafikkutviklingen viser at sambandet Brekstad – Valset har hatt en sterk økning den siste tiårsperioden, med rundt regnet sju prosent årlig økning i antall personbilenheter (pbe). Situasjonen i dag er at kapasitetsutnyttelsen i dette sambandet er blant de beste i hele Norge.

- Bra for oss, bra for dem

- I Fosen må vi klare å tenke at det som er bra for oss, er bra for dem. Og omvendt, sier ordfører Tom Myrvold i Ørland. Han roser også fylkeskommunen for å ha gjort en god jobb med anbudsrunden som trer i kraft i 2019. Da vil ferjene i begge samband i stor utstrekning bli elektrifisert, med miljøgevinsten som ligger i dette.