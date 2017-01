Hele kjøpesenteret får samme eiere

Kuben kjøpesenter ble bygd for snart 20 år siden. Det nye senteret ble bygd inntil det som i mange år har huset ulike typer dagligvareforretninger. Denne delen av kjøpesenteret har altså hatt andre eiere hele tiden.

Joker nedlagt

I september i fjor ble det bestemt at matvareforretningen Joker skulle legges ned. Butikken var da eid av Kjøpmannshuset Norge AS, og pressekontakten opplyste til Fosna-Folket at sviktende omsetning var årsaken til at butikken skulle legges ned. 10 ansatte mistet jobben.

Leieavtalen utløp ved årsskiftet.

Nå er alt ryddet ut av lokalene. Kjølerom og fryserom er fjernet, og Kubens eiere overtar lokalene på om lag 700 kvadratmeter fra 1. mars.

Nye leietakere

- Nå jobber vi intenst med å finne leietakere, opplyser Benjamin Schei.

Han regner med at lokalene må tilpasses på en eller annen måte, for nye leietakere.

- Blir det utbygging?

- Det kan det bli. Mest sannsynlig kan det bli både utbygging og ombygging, sier Schei.

Blir det en utbygging vil det sannsynligvis også kreves parkeringskjeller.

Det kan bli én eller flere leietakere. Ingenting er avklart enda.

- Vi jobber nå med å få innkjøring direkte fra fylkevegen, opplyser styrelederen.