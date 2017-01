Urd fylte vassmagasinene

Ekstremværet «Urd» med væte, milde temperaturer og vind på slutten året gav økt tilsig i våre vassmagasiner.

De som måtte ha savnet ei kvit jul kan dermed trøste seg med at været i det minste har bidratt til å holde strømprisene nede. Store nedbørsmengder medvirka til at tilsiget i veke 51 og 52 var uvanlig høgt for årstida. Vindkraftproduksjonen i Sverige og Danmark var og høg med over to TWh i perioden. Det bidrog til norsk nettoimport.

Mildt

Julefeiringa og de milde temperaturene gav lågt forbruk mot slutten av året. Kombinasjonen av lågt kraftforbruk, høgt tilsig og import av vindkraft førte til en økning i fyllingsgraden i vasskraftverkenes magasiner.

I uke 51 og 52 kom mye nedbør på Vestlandet og i Nordland med over 150 millimeter flere steder. I sum for veke 51 er berekna nedbørenergi 7,3 TWh og 7,5 TWh i veke 52. Det er 210 prosent av normalen. I uke 1 er det venta noe mindre nedbør med 50 – 130 millimeter mange steder på Vestlandet, i Trøndelag og i Nordland. I sum for uka er det venta 5,1 TWh nedbørenergi som er 130 prosent av normalen. Sum nedbørenergi i 2016 ble 120,3 TWh eller 9,7 TWh mindre enn normalen.

Mer vatn

I veke 51 og 52 var temperaturen fire til sju grader over normalen i hele landet. I uke 1 er det venta at den vil ligge rundt normalen i Sør-Norge og noe under normalen i Nord-Norge.

Berekna tilsig for uke 51 er 2,1 TWh og 2,9 TWh for uke 52. Det er 180 og 260 prosent av normalen. Sum tilsig i 2016 er 129,4 TWh, eller 0,6 TWh mindre enn normalt. Prognosert tilsig for uke 1 er 1,9 TWh, som er 200 prosent av normalen.

Gir lys og varme året rundt I dag markeres Strømmens dag over hele Norden.