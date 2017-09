Dette var ferge for både folk og fe

Rundt Bjørsjøen og Ytter-Langen på Leksvikskogen var rundt et dusin setrer i drift på 1920- og -30-tallet. Vest for Bjørsjøen lå to setrer som tilhørte de to Hetland-gårdene. Veien til dem var både lang og myrete, så man foretrakk å ro over sjøen. Så fikk man ideen til denne katamaranen hvor to mann måtte trå til ved årene. Det er Olaf Berget hesten ombord, mens Anton Alseth ser på. Bildet er tatt av Einar Hetland.

