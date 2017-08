Flest nordtrøndere imot økt amerikansk nærvær på Værnes

I en måling Sentio har gjennomført for Sosialistisk Venstreparti sier 51 prosent av innbyggerne i fylket nei til Værnes som hovedbase for amerikanske marinesoldater i Europa. Bare 32 prosent er positive, mens 17 prosent svarer at de er usikre, skriver Klassekampen.

I mai ble det kjent at US Marines vurderer Værnes som hovedbase for de 650 soldatene de har stasjonert rundt om i Europa. For øyeblikket er 330 stasjonert på Værnes i det regjeringen kaller en prøveordning. Denne har nylig blitt utvidet med ett år.

SVs førstekandidat i Nord-Trøndelag, Torgeir Strøm, er glad for at så mange sier nei og viser spesielt til forholdet mellom Norge og Russland.

– Både den aggressive opprustningen og handelsboikotten nå, bidrar til å spisse forholdet til Russland. Norge bør heller være med på å dempe konfliktnivået, mener Strøm.

Russerne har flere ganger uttrykt misnøye rundt den amerikanske stasjoneringen på Værnes.

