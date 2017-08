Russisk atomubåt igjen på vei mot norsk farvann

– Ubåten ligger sør for Bornholm. Vi forventer at den når Storebæltsbroen i 20-tiden torsdag kveld, sier teamlederen i det danske forsvarets operasjonssentral til Ritzau i 1-tiden natt til torsdag.

Deretter er det ventet at den fortsetter mot norske farvann.

Det er bare to uker siden den gigantiske atomubåten for første gang seilte under Storebæltsbroen. Det skjedde 21. juli da den fikk følge av den danske marinen for å delta i 100-årsjubileet for den russiske flåten i St. Petersburg 29.–30. juli.

Ubåten er 172 meter lang og er dermed den største atomdrevne ubåten i verden.

Russland og Kina

Russland og Kina begynte da også en ukelang militærøvelse i Østersjøen. Landene har hatt militærøvelser sammen siden 2012, men det er første gang de har en felles øvelse i Østersjøen. Ifølge BBC befant det seg da tre kinesiske marinefartøy i havområdet.

Det russiske forsvarsdepartementet opplyste at øvelsens intensive fase først begynte i den siste uken i juli.

Russland har søkt et bedre forhold med Kina de siste tre årene. Begge nasjoner er medlemmer av militæralliansen Shanghai Cooperation Organisation, som ble grunnlagt i 2001.

Stor øvelse

De siste årene har Russland økt den militære aktiviteten i Baltikum. Det har bekymret de tidligere Sovjet-landene Estland, Latvia og Litauen. Det har også skapt debatt i Sverige og Finland om de skal bli medlem av NATO.

Ifølge The New York Times forbereder Russland seg på å sende så mange som 100.000 soldater til den østlige utkanten av NATO-territorium mot slutten av sommeren.

Øvelsen betegnes som en av de største som har funnet sted under president Vladimir Putin og føyer seg inn i rekken av stadig tiltakende russisk militær aktivitet.

Øvelsen finner sted i Hviterussland, Østersjøen, Vest-Russland og i den russiske enklaven Kaliningrad.

