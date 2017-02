Signerte storkontrakt til 60 millioner

– Avtaleinngåelsen er viktig for å øke forlegningskapasiteten på Ørland flystasjon. Nye mannskapsforlegninger bidrar til dette, sier Jens Levi Moldstad i ei utsendt melding. Moldstad er plan- og utbyggingssjef i Forsvarsbygg.

Byggestart til våren

Kontrakten innebærer fysisk byggestart i månedsskiftet april/mai 2017. Byggetid er 12 måneder. Kontrakten har en verdi på 59 438 625 kroner inkludert moms.

Det opplyses om at det er behov for økt forlegningskapasitet for mannskaper på Ørland flystasjon. Med den pågående omstillingen i Luftforsvaret er det allerede en økning av antall vernepliktige og kurselever på Ørland.

– Betyr mye

– Dette betyr mye for oss, da denne ene kontrakten utgjør rundt en tredjedel av årsomsetningen, sier en godt fornøyd daglig leder Trond Rædergård hos Rædergård Entreprenør AS til Fosna-Folket.

– Må staben utvides?

– Nei, det blir ikke behov for det, men noen omrokkeringer kan det bli. Ferdigstillelsen er satt til 28. februar 2018, så vi vil ha folk i arbeid med i nesten ett år med dette oppdraget, forteller Rædergård.

To etasjer

Byggetrinn 1 på mannskapsforlegning er allerede under bygging. Byggetrinn 2 skal bygges på Ørland flystasjon nord for byggetrinn 1.

Mannskapsforlegningen er i to etasjer med loft og uten kjeller. Total kapasitet er 180 sengeplasser fordelt på 30 seksmannsrom. I tillegg er fire oppholdsrom utformet identisk med seksmanns rom, slik at kapasiteten enkelt kan økes med 24 sengeplasser til totalt 204.

Standardiserte løsninger

Forlegningsrommene har bad med dobbel servant, dusjnisje med to dusjer og rom for toalett. Forsvarsbygg legger vekt på standardiserte løsninger for nybygg og det planlagte forleg-ningsbygget vil bygges med slike løsninger. Forlegningsbygget er samtidig godt tilpasset allmenn verneplikt og løsninger er valgt i samspill med Forsvaret.

– Vi er godt fornøyde med interessen for oppdraget, og det er gledelig at et firma med lokal tilhørighet når helt til topps i anbudskonkurransen, sier Moldstad.

AS

Rædergård Entreprenør ble stiftet i 1988 og ble omdannet til aksjeselskap i 1998. Bedriften er i dag rundt 90 ansatte med hovedkontor og elementproduksjon på Brekstad, samt egne avdelingskontor i Botngård og i Åfjord.