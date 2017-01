Advarer om tilstanden til forsvarseiendommer

Det viser en ny rapport fra Riksrevisjonen, som har undersøkt tilstanden til forsvarssektorens eiendommer. Mange av byggene er av stor økonomisk og historisk verdi, men resultatet av undersøkelsen er nedslående.

– Behovet for vedlikehold er kritisk, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Fra 2009 til 2015 har tilstanden i eiendomsmassen forverret seg, og bare de siste to årene har vedlikeholdsetterslepet økt med 38 prosent. Det er behov for strakstiltak for nær to milliarder kroner, viser Riksrevisjonens rapport.

(©NTB)