Kommunestruktur fortjener åpen debatt

Debattene har vært hete både mellom og innad i partier, og de har ofte hardnet til når det nærmer seg beslutninger. Åpne debatter er en av de viktigste verdier vi har i vårt demokrati. Men skal debattene bli gode må vi ha respekt for hverandre og diskutere på arenaer der motparten har mulighet til å gi sine tilsvar.

Som stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag er min oppgave å jobbe for det beste for Trøndelag. Når jeg holder fast ved min mening om at en tredeling av Fosen er det beste, så er det ut fra mitt syn på hva som vil være til det beste for innbyggere og næringsliv i hele Fosen.

En samling av hele Fosen har vært diskutert i mange år, uten at en har kommet frem til en felles enighet. Jeg har utrolig stor respekt for det gode arbeidet som er gjort i Rissa og Leksvik for å få slått sammen de to kommunene til Indre Fosen. Jeg ville derfor tro at ro rundt denne prosessen er viktig for å opprettholde den nødvendige styringsfarten for å komme godt i mål.

Jeg har ingen intensjoner om å skape splid på Fosen. Ei heller har jeg ønsker om eller jobbet for tvang. Men jeg lytter til folket og legger vekt på svarene som kom fram gjennom den grundige innbyggerundersøkelsen som Regionrådet gjennomførte for få år siden.

For meg betyr folket sin røst aller mest. Jeg håper på et samlet Fosen på sikt, men tror og mener det kunne være det beste om vi fikk til en tredeling som et skritt på veien. Mitt ønske er å finne løsninger som innbyggerne føler eierskap til, og som vil bygge opp om gode lokalsamfunn. Som vil bygge opp om de naturlige bo- og arbeidsregioner, gi enheter som er effektive for tjenester og servicetilbud. Og som legger grunnlaget for å beholde våre videregående skoler.

Skal vi lykkes å komme frem til de beste løsninger må vi tørre å ta debatten i åpne fora. Vi må ha respekt for andre sine meninger uten at disse tillegges andre motiver og skjulte agendaer; det er grunnlaget for ærlighet og redelighet.

Jeg er utrolig glad i hele Fosen og ønsker av hele mitt hjerte at vi skal få til gode lokalsamfunn som er rustet for fremtiden!

Torhild Aarbergsbotten

Stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag Høyre